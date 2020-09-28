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Yeşilhisar’da salgın dönemi tedbirleri ile okullar eğitim öğretime hazır
KAYSERİ'NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE KORONA VİRÜSE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI.
KAYSERİ 28.09.2020, 15:26
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Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde korona virüse karşı gerekli tedbirler alındı.
Okulların son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ; “Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin COVID 19 salgını döneminde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında gerekli tedbirler alındı. Okullarımız özellikle bu üç konuda hazır haldeler. Şube müdürlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız vasıtasıyla oluşturduğumuz ekiple okullarımızı takip ediyor ve özellikle salgın döneminde öğrencilerimizin sağlıklı koşullarda eğitim öğretim görebilmeleri için gereken tüm tedbirler alındı” dedi.
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