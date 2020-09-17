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Yeşilhisar’da pancar hasadı başladı

KAYSERİNİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE PANCAR HASADI BAŞLADI.

KAYSERİ 17.09.2020, 12:59
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Yeşilhisar’da pancar hasadı başladı

Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde pancar hasadı başladı.

Kayseri Şeker’e bağlı pancar bölge müdürlüğünde 2020 pancar söküm kampanyası bölge çiftçilerinden Ali Beyhan’ın tarlasında bölge Müdürü Barış Koca’nın da katılımı ile gerçekleşti.

Çiftçi Ali Beyhan ürünlerden memnun olduklarını ve Kayseri Şeker’in pandemi nedeniyle ülkenin geçirdiği zor günlere rağmen çiftçisine verdiği destek verdiğini ifade etti. Beyhan verilen destekten dolayı başta yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Akay olmak üzere tüm ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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