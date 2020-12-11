Yeşilhisar’da koronavirüs tedbirlerine sıkı denetim

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler polis ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.

İlçede uygulanan koronavirüs tedbirlerine sıkı bir şekilde uyan pastane işletmecisi Tolga Sekidagi, "Devletimizin salgını önlemek ve toplum sağlını korumak için aldığı tedbirlerin yanında bizler de tedbirlere uyuyoruz. Alınan tedbirler hem virüsün yayılımını engelliyor hem de vatandaşları koruyor" dedi.

Yeşilhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gün boyunca ilçede anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında dikkatli olmaları için uyarıyor.