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Yeşilhisar’da halter çalışmaları başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün malzeme desteği ve Yeşilhisar Belediyesi’nin yer tahsisi ile Yeşilhisar’da halter branşında çalışmalar başladı.

KAYSERİ 22.03.2021, 15:40
Yeşilhisar’da halter çalışmaları başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün malzeme desteği ve Yeşilhisar Belediyesi’nin yer tahsisi ile Yeşilhisar’da halter branşında çalışmalar başladı.

Antrenör Ahmet Yalçın Danacı nezaretinde haftanın 6 günü Yeşilhisar Belediyesi sosyal tesislerinde yapılan antrenmanlara Yeşilhisarlı gençlerden ilgi büyük.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçelerimizdeki spor faaliyetlerini hızlandırmak için Belediyelerimizle ve Kurumlarımızla ortak çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimize sporla dolu kaliteli bir yaşam için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.
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