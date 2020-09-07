Yeşilhisar’da ayçekirdeği hasadı başladı
TÜRKİYE'NİN ÇEREZLİK AYÇEKİRDEĞİNDE ÖNEMLİ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLAN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ HASADI BAŞLADI.
Türkiye’nin çerezlik ayçekirdeğinde önemli üretim merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı.
Yeşilhisar ilçesi genelinde ürünlerini hasat edip kurutma işlemine başlayan çiftçileri Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram ayçiçeği harmanında ziyaret etti. Bol yağışlı bereketli bir yıl geçirdiklerini bu nedenle de rekoltenin yüksek olduğunu belirten Kaymakam Bayram, çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için ürün fiyatlarının da yüksek olması temennisini dile getirdi.
İlçe Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Salih Karagöz ise İlçe Kaymakamının ziyaretinden çiftçiler olarak memnun olduklarını ifade ederek, "İlçenin tarımsal ürünlerinin hak ettiği değerle pazarlanmasını umuyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre 38 bin dönüm ekili ayçekirdeğiyle Yeşilhisar ilçesi ülkemizdeki çerezlik çekirdek üretiminin yüzde 15 ini karşılıyor" dedi.
|İmsak
|05:01
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25