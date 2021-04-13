banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yeşilhisar Emniyetinden Ramazan’da sıkı denetim

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan’da oluşacak yoğunlukları engellemek için ilçe merkezinde ve ana arterlerde denetimlerini sıklaştırdı.

KAYSERİ 13.04.2021, 15:38
1
Yeşilhisar Emniyetinden Ramazan’da sıkı denetim

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan’da oluşacak yoğunlukları engellemek için ilçe merkezinde ve ana arterlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, "Pandemi döneminde hem tedbirlerin kontrol edildiği hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde Ramazan ayına girmelerini sağlamak amacı ile Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz istisnasız devam edecektir" dedi.

Vatandaşlarda ülke huzuru için yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek emniyet mensuplarına ettiler.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
açık