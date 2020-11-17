Yerli ve Milli Tohumların Ulaşamadığı Çiftçi Kalmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yola çıktığı yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında 12.12.2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlükleri ile TSÜAB’a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları 2019-2020 üretim sezonunda ilimizde ilk kez İl Müdürlüğümüz aracılığı ile Bünyan İlçesinde başlatılmıştı.

2020-2021 üretim sezonunda yelpaze genişletilerek, çalışmalara daha fazla ilçenin ve daha çok çiftçinin Yerli ve Milli Tohumlarla tanışması için Develi, Kocasinan, Özvatan, Felahiye ve Melikgazi ilçeleri de dahil edildi.

Kayseri’de, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen REİS ekmeklik buğday çeşidi; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen NACİBEY ekmeklik buğday çeşidi; Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen AYŞEHANIM tritikale çeşidinin ekimi 5 dekarlık alanlarda Kocasinan ilçesinde; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen MÜFİTBEY ekmeklik buğday çeşidinin ekimi 5 dekarlık alanda Felahiye ilçesinde; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen İNCE04 arpa çeşidi ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen AKÇALAR macar fiğ çeşitlerinin ekimleri 5 dekarlık alanlarda Özvatan ilçesinde; Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından tescil edilen TEKFEN1013, TEKFEN2064, TEKFEN2071 ve TEKFEN2038 ekmeklik buğday çeşitlerinin 5 dekarlık alanlarda ekimi Develi ilçesinde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Funda Kılıç Güney, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Fatma Mert ve ilgili ilçe müdürlüklerin teknik personelinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.