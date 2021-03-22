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Yerköyspor’dan taziye mesajı

Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköysporun bir dönem yöneticiliğini de yapan Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ 22.03.2021, 12:14
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Yerköyspor’dan taziye mesajı

Birinci Amatör Küme ekiplerinden Yerköysporun bir dönem yöneticiliğini de yapan Mustafa Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yerköy köyünde iki dönem muhtarlık yapan ve Agcaaşar sulama birliği başkanlığını da yapan Mustafa Demir bir süredir hastanede tedavi görüyordu. konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin, “Acımız büyük. Vizyonuyla bize örnek yöneticiliği öğreten stadımızın yapılmasında büyük emeği olan önceki dönem yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Demir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Yeri zor doldurulacak bir insanı kaybettik” dedi. Amatör Spor Camiasında Mustafa Demir Yerköyspor’un kurumsallaşması yönündeki çalışmalarıyla zihinlerde iz bırakmıştı.
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