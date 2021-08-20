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Yerköyspor teknik ekibini güçlendiriyor

Altyapı çalışmalarıyla geleceğe yatırım yapan Yerköyspor, teknik ekibini başarılı Antrenör Murat Doğan ile güçlendirdi.

KAYSERİ 20.08.2021, 10:28
Yerköyspor teknik ekibini güçlendiriyor

Altyapı çalışmalarıyla geleceğe yatırım yapan Yerköyspor, teknik ekibini başarılı Antrenör Murat Doğan ile güçlendirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, altyapı çalışmalarının ivme kazandığını ve lisanslı sporcu sayılarının arttığını söyledi. Şahin, “Son yaptığımız yetenek taraması sonucu altyapı kadromuz toplamda 117 futbolcuya ulaştı. Tabi bu bize ciddi sorumluluk yüklüyor. Biz de bu minikleri en iyi şekilde yetiştirmek adına bilgi ve tecrübesi ile her zaman takdirle takip ettiğimiz Murat Doğan Hocamızı U 11 grubumuzun başına getirdik” dedi. Murat Doğan ise yaptığı açıklamada, “Ben yıllardır amatör futbolun içinde oldum. Amatör futbol gönül işi. Yerköyspor yönetimi böyle bir teklifte bulununca çok sevindim. Futbol bilgimi inşallah minik futbolcularımıza aktaracağız. Yerköyspor gönüllülük esasına göre kurulmuş bir takım ve bu takımın bir parçası olmak onur vericidir” ifadelerini kullandı.

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