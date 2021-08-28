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Yerköyspor, Kayserispor altyapısını misafir etti

Kayserispor U14 takımı Yerköyspor ile hazırlık maçında buluştu. Son derece renkli görüntülerin yaşandığı hazırlık maçı sonrası her iki takım sporcuları birlikte yemek yedi.

KAYSERİ 28.08.2021, 16:49
Yerköyspor, Kayserispor altyapısını misafir etti

Kayserispor U14 takımı Yerköyspor ile hazırlık maçında buluştu. Son derece renkli görüntülerin yaşandığı hazırlık maçı sonrası her iki takım sporcuları birlikte yemek yedi.

Yerköyspor Kulüp başkanı Hacı Yusuf Şahin, altyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Şahin, “ Kayserisporumuz son dönemde altyapıya önemli yatırımlar yaptı. Türk futbolunun geleceği olan altyapıya eğilmek şu an tüm kulüplerimiz için elzemdir. Kayserisporumuz’da altyapıya bakışın olumlu yönde değiştiğini naçizane görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz de Yerköyspor olarak her türlü desteği vereceğimizi ilettik. Karınca kararınca elimizden geleni yapacağız. Başkanımız Berna Gözbaşı bu kadar gayret gösterirken biz de kulüp olarak asli görevimiz Kayserisporumuz’a koşulsuz desteğe devam edeceğiz” dedi.

Karşılaşma sonrası Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk minik futbolculara yemek verdi.

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