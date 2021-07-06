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Yerköyspor Futbol Akademisi’nden Yahyalı Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Yahyalı’da yapımı tamamlanarak hizmete giren 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesine Yerköyspor Futbol Akademisi minik futbolcuları hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

KAYSERİ 06.07.2021, 12:54
Yerköyspor Futbol Akademisi’nden Yahyalı Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Yahyalı’da yapımı tamamlanarak hizmete giren 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesine Yerköyspor Futbol Akademisi minik futbolcuları hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, “Öncelikle bizi kabul etme inceliğinde bulunan Sayın Başhekimimiz Yasemin Doğan Hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devlet hastanemizde çalışan sağlık çalışanları bugüne kadar ilçemize güler yüzle hizmet ediyordu. Yeni hizmet binası ile binamızda güler yüzlü bir karşılama ile tam güler yüzlü hizmete kavuştuk. Hastanenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Minik futbolcular Başhekim Yasemin Doğan’a çiçek takdim etti. Başhekim Doğan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi.
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