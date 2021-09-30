Yenilenen Keykubat Mahallesi’nde asfalt çalışması devam ediyor

Yeni yollar, parklar ve yeşil alanlar ile her adımda örnek çalışmaları ilçeye kazandırmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesi’nde 2021 yılında 15 kilometre asfalt, 40 bin metrekare kaldırım yaparak büyük bir hizmeti mahalle sakinlerine kazandırdı.

Çalışmalar kapsamında da Çakıl Caddesi’ndeki trafolar, elektrik hatları, telefon direkleri tamamen yer altına alındı, kaldırımlar döşendi, ağaçlandırma yapıldı ve son asfalt dökülerek cadde yeni bir çehreye kavuştu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Keykubat Mahallesinde iki senedir hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Altyapı komple değişti. Yerüstündeki trafolar, elektrik hatları, telefon direkleri tamamen yer altına alındı. Tüm yeraltı kurumlarına başta KASKİ, Kayserigaz, KCETAŞ ve Telekom’a teşekkür ediyorum. Kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamlamak üzereyiz, son asfaltını döküyoruz. Geçtiğimiz yıl 1. etabı bitmişti, bu sene daha fazlasını yapıyoruz. Keykubat Mahallesi’nde tam 15 kilometre yol yaptık. Geçen sene yaklaşık 30 bin metrekare parke yapmıştık bu senede 41 bin metrekare kaldırım yapıyoruz. Dolayısıyla büyük bir çalışmayı tamamlıyoruz. Dolayısıyla şu anda yaptığımız çalışma Keykubat Mahallesi’nde gerçekten örnek bir çalışma oldu. Yolun bir kısmının refüjü, ağaçlandırması, yeşil alanı, kaldırımları tamamen bitmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi olarak gece-gündüz çalışıyoruz. Melikgazi’miz için hizmette durmak yok” dedi.

Keykubat Mahalle Muhtarı Murat Külahçı ise, “Başkanıma buraya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Keykubat Mahallesinde hummalı bir çalışma var. Mahallemiz çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler. Çalışmalardan sonra yepyeni bir mahallemiz oldu” diye konuştu.