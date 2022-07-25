Yeni Mahalleye 4 bin metrekarelik park

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Yenimahalle Ahmet Yesevi Caddesi’nde 4 bin metrekarelik park çalışması işinin hızla devam ettiğini belirtti.

Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Caddesi’nde ikinci park müjdesini veren Başkan Özdoğan, bölgede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Özdoğan, vatandaşların talepleri doğrultusunda bu bölgeye park çalışması yaptıklarını belirterek, "Burada yapılan çalışmalar hızla sürüyor. Yaklaşık 4 bin metrekareye yakın park çalışmamız olacak. İçerisinde mini futbol sahası, çocuk parkı, fitnes alanı, yürüyüş yolları ve kamelyaların bulunduğu bir park olacak" dedi.

Başkan Özdoğan, bölge halkının talepleri doğrultusunda talepleri değerlendirdiklerini belirterek; “Bu alanda her yaş gurubuna uygun faaliyetler olacak. Vatandaşlarımızın hem spor yapabilecekleri hem dinlenebilecekleri çeşitli aktivitelerin olacağı bir mekan olacak. Burasını bölgenin adeta insanların yaşam merkezi haline getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek yapılan çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.