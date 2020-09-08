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Yeni İHK Başkanı Ahmet Cengiz Duman oldu
KAYSERİ İL HAKEM KURULU BAŞKANI VE KURUL ÜYELERİ BELLİ OLDU.
KAYSERİ 08.09.2020, 08:37
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Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı ve Kurul üyeleri belli oldu.
Yeni sezon öncesi Yusuf Gömeç yerine başkanlığa Ahmet Cengiz Duman atanırken, kurul üyeleri ise belli oldu. Başkanlığa atanan Ahmet Cengiz Duman’ın yönetim kurulu üyeleri belli olurken, görevleri ise birkaç gün içerisinde yapılacak olan toplantının sonrasında belli olacağı öğrenildi.
Yeni Atanan İl Hakem Kurulu şu şekilde;
Başkan: Ahmet Cengiz Duman
Üyeler: Ünal Adıgüzel, Ceyhun Gürbüz, Nurettin Yüksel, Abdulhakim Aksöz, Cemal Sarıkaya
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