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Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı
Kayseri 1. Amatör Küme E grubu maçında Yemlihaspor ile Yeni Erciyesspor karşılaştı. 4 gollü maçı Erciyesspor kazandı.
KAYSERİ 14.06.2022, 08:35
Kayseri 1. Amatör Küme E grubu maçında Yemlihaspor ile Yeni Erciyesspor karşılaştı. 4 gollü maçı Erciyesspor kazandı.
Stat: Erkilet
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Sema Çetin, Hacı Güverti
Kocasinan Yemlihaspor: Bekir Doğan, Mustafa Yıldırım, Mehmet Can Gülay, Ömer Yasin Evler, Hüseyin Tekşen, Yusuf Berat Özbilek, Ferdi Yılmaz, Abdulkadir Oğuz, Murat Çift, (Resul Salma dk.50), Mustafa Bartuğ, Kahraman Eyüp Alan
Yeni Erciyesspor: Mehmet Bolat, Mustafa Günyılmaz, Emre Budak, Emre Uzun, Mustafa Can Çalış, İzzet Yuka (Mustafa Çetin), Bekir Balat, İsa Akın, Ömer Özal, Mehmet Güleser, Anıl Günay
Goller: Mustafa Can Çalış dk.32, Mustafa Çetin dk.71, Bekir Balat dk.85 (Yeni Erciyesspor), Resul Salma dk.62 (Kocasinan Yemlihaspor)