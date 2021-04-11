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Yaylacılar yoğun kar yağışında mahsur kaldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kayseri’de yaylacılar arazide mahsur kalırken, 12 büyükbaş hayvan kayboldu.

KAYSERİ 11.04.2021, 13:13
Yaylacılar yoğun kar yağışında mahsur kaldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kayseri’de yaylacılar arazide mahsur kalırken, 12 büyükbaş hayvan kayboldu.

Kayseri’de dünden itibaren devam eden kar yağışı özellikle kırsal alanda etkili oldu. Develi ilçesine bağlı Avşar Yaylası mahallesi ile Şıhlı mahallesinde yaylacılar yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle mahsur kaldı. Kar yağışında besici Faruk Çınar’a ait 12 büyükbaş hayvan kayboldu.

Yahyalı’nın Kocahacılı mahallesinde de bir aile yoğun kar yağışı sonrasında çiftlik evinde mahsur kalırken, belediye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.
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