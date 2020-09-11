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Yavuz, Fatih ve Oruç Reis gemilerinde Erciyes Çelik Halatları Kullanılıyor
ERCİYES ANADOLU HOLDİNG CEO’SU ALPASLAN BAKİ ERTEKİN, YAVUZ VE FATİH SONDAJ GEMİLERİ İLE ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİNDE ERCİYES ÇELİK HALAT MARKALI ÜRÜNLERİN KULLANILDIĞINI BELİRTEREK, “GURURLUYUZ” DEDİ.
KAYSERİ 11.09.2020, 12:04
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Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri ile Oruç Reis sismik araştırma gemilerinde Erciyes Çelik Halat markalı ürünlerin kullanıldığını belirterek, “Gururluyuz” dedi.
Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Çelik Halat’ın “Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz ile Oruç Reis sismik araştırma gemimizde Erciyes Çelik Halat markalı ürünlerimiz kullanılmaktadır. Bu güce Güvenin! Dağ gibi arkandayız Türkiyem!” paylaşımını retwett yaptı.
CEO Ertekin, “Gururluyuz” ifadesini kullandı.
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