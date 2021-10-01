Kayseri’nin Talas İlçesi’nde yatağında fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda A.T. (50), sabah saatlerinde yatağında fenalaştı. Eşi tarafından çağırılan sağlık ekiplerince A.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması nedeniyle polis ekipleri evde inceleme yaparken, A.T.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.