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Yaşadığı villada ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yaşadığı villada ölü bulundu.

KAYSERİ 02.07.2022, 17:26
Yaşadığı villada ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, yaşadığı villada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahllesi’nde meydana gelen olayda; A.Y.’nin (66) ikametine gelen yakınları şahsı hareketsiz bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından A.Y.’nin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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