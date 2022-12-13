Yasa dışı ava suçüstü

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yasa dışı avlanan 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Obruk Genel Avlağı’nda yasak av yapıldığı ihbarını değerlendiren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri ile Felahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, av yapılması yasak sahada yasa dışı avlanan 3 kişiyi suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kanuna muhalefetten idari işlem düzenlendi.