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Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mülkiyetleri kamuya geçirilen tüfekler, Doğ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda alıcılar için gösterime açıldı.

KAYSERİ 15.06.2021, 12:58
Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mülkiyetleri kamuya geçirilen tüfekler, Doğ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda alıcılar için gösterime açıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda yakalanan çeşitli cins ve kalibrede ki 63 adet tüfeğin, 22-23-24 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan ihalede satışa çıkarılacağı bildirildi.
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