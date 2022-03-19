Yardım ederken dikkat, istismarcıların tuzağına düşmeyin

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Burhan Karamustafaoğlu, yardım etmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, " İnsanların sizin iyi niyetinizi, inancınızın gerektirdiği o güzel hassasiyetleri su istimal etmelerine imkan vermeyin. Çok fazla istismar oluyor" diyerek, yardımların dernekler üzerinden yapılmasını istedi.

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Burhan Karamustafaoğlu, yardım derneklerinin iyilik yapmak isteyen vatandaşlar ile yardıma muhtaç insanların arasında köprü oluşturduğunu hatırlattı. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Karamustafaoğlu, vatandaşların samimi duygularının istismar edildiğini söyleyerek, "Dernek olarak misyonumuz, fakir ve yardıma muhtaç olan insanların sosyal hayatının gerektirmiş olduğu ihtiyaçlarının temininde aracı olmaktır. Biz burada köprü vazifesi görüyoruz. Verenden alıyor, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Verenler güvenerek, inanarak veriyor. Bizde bu inancın, güvenin gerektirmiş olduğu hassasiyetle ihtiyaç sahibi insanlara yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir insan sokakta el açıp, dilenme pozisyonundaysa lütfen bu insanlara yardımda bulunmayın. Bunun vermiş olduğu alışkanlık çocuklarına sirayet ediyor ve buda bu işi yapan insanların sayısının artmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden dilencilik adeta bir geçim şekline, biçimine dönüşüyor. Lütfen bunlara para vermeyin. Eğer ki yardım yapmak düşüncesindeyseniz ve yardım yapmak gibi bir imkana sahipseniz bizim gibi gerçekten kamu yararına çalışan, devletin vermiş olduğu statüye sahip kurumlara yardım yapın. Çünkü bu tür dernekler araştırıyor, soruyor ve gerçekten muhtaç olan insanlara sizim bu yardımınızı aktarmaya çalışıyor. Kurbanınız, adaklarınız, yardımınız ve zekatını ve fitrelerini biz bu hizmetin gerektirmiş olduğu en ince hassasiyetlere de dikkat ederek, yerine getiriyoruz. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Tam 50 yıldır bu dernek bu hizmeti yürütmektedir. Bugüne kadar herhangi bir yanlışı olmuş olsaydı çoktan iflas eder giderdi. Allah’a çok şükür nefsimizin esiri olmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bu hizmeti yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dışarıdan insanların sizin iyi niyetinizi, inancınızın gerektirdiği o güzel hassasiyetleri su istimal etmelerine imkan vermeyin" diyen Karamustafaoğlu, istismarın çok fazla olduğunu söyleyerek, "Bizim bile bu kadar dikkatli olmamıza rağmen bizi bile yanıltan insanlar olabiliyor. Lütfen yapmayın. Çünkü alışkanlık haline getiriyorlar. Çocuklarını meydana sürüyorlar. Çocuklar alışıyor. Ben bir kadına ’çocuğunu dilendirme ne olur, getir ona iş bulalım’ deyince, bana ’senin bulacağın iş anca asgari ücret. Benim çocuğum bana günde 500 TL getiriyor’ diyor. Şimdi bu saplantıda olan bu insanlara siz yardım ettiğinizi düşünüyorsunuz. Allah rızası için talep ediyorlar, sizde o inançla yardım ediyorsunuz ama inanın yardım etmiş olmuyorsunuz. Böyle bir sektörün oluşumuna sebep oluyorsunuz ve yaptığınız yardımda eminim ki Allah rızasına ulaşan bir yardım olmaktan çıkıyor. Bu işi alışkanlık haline getirmişler. Aile boyu bu işi yapıyorlar. Değişik kılıklara ve biçimlere giriyorlar. Kimisi bünyesinin sağlam olmasına rağmen bastonla yürüyerek gidiyor. Biz şahit oluyoruz. Bastonla yürüyen şahıs parayı aldıktan sonra bastonu koltuğunun altına alıyor ve yürüyerek gidiyor. Bunu ailecek yapıyorlar. Dilencilik yapan bir kadının gözünün morarmış olduğunu gördüm. ‘Hayrola ne oldu?’ dedim. ‘Kocam benden araba istedi de alamadım. Onun için dövdü beni’ dedi. Şimdi siz dilenen bu insana yardım ettiğinizi düşünüyorsunuz. İnandığını ve gerçekten muhtaç olduğunu düşündüğünüz insanlar varsa bize yönlendirin. Biz onun ihtiyacını karşılayalım. Ancak ihtiyaç sahibi olduğu ile ilgili araştırmamızı yaptıktan sonra ve o kanaatin sahibi olduktan sonra biz onu dilenmekten kurtarırız. Hatta çevrenizde bildiğiniz yakınınız olsun, uzağınız olsun önemli değil gerçekten fakir bir durumdaysa ailenin geliri asgari ücretin 3’te 1’inden düşükse bu aileyi bize yönlendirin. Biz o aileyi himayemize alırız. Bugüne dek binlerce aileye yardım ettik. Bu derneğin halen 27 yılı dolduran ve himayemizde bulunan aileler var. Bu ailenin ekonomik durumu kendisini ayakları üzerinde tutabilecek noktaya gelinceye kadar biz arkasındayız" diye konuştu.