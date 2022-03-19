banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti

Yardım ederken dikkat, istismarcıların tuzağına düşmeyin

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Burhan Karamustafaoğlu, yardım etmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, " İnsanların sizin iyi niyetinizi, inancınızın gerektirdiği o güzel hassasiyetleri su istimal etmelerine imkan vermeyin. Çok fazla istismar oluyor" diyerek, yardımların dernekler üzerinden yapılmasını istedi.

KAYSERİ 19.03.2022, 12:56
Yardım ederken dikkat, istismarcıların tuzağına düşmeyin

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Burhan Karamustafaoğlu, yardım etmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak, " İnsanların sizin iyi niyetinizi, inancınızın gerektirdiği o güzel hassasiyetleri su istimal etmelerine imkan vermeyin. Çok fazla istismar oluyor" diyerek, yardımların dernekler üzerinden yapılmasını istedi.

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Kayseri Şube Başkanı Burhan Karamustafaoğlu, yardım derneklerinin iyilik yapmak isteyen vatandaşlar ile yardıma muhtaç insanların arasında köprü oluşturduğunu hatırlattı. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Karamustafaoğlu, vatandaşların samimi duygularının istismar edildiğini söyleyerek, "Dernek olarak misyonumuz, fakir ve yardıma muhtaç olan insanların sosyal hayatının gerektirmiş olduğu ihtiyaçlarının temininde aracı olmaktır. Biz burada köprü vazifesi görüyoruz. Verenden alıyor, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Verenler güvenerek, inanarak veriyor. Bizde bu inancın, güvenin gerektirmiş olduğu hassasiyetle ihtiyaç sahibi insanlara yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir insan sokakta el açıp, dilenme pozisyonundaysa lütfen bu insanlara yardımda bulunmayın. Bunun vermiş olduğu alışkanlık çocuklarına sirayet ediyor ve buda bu işi yapan insanların sayısının artmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden dilencilik adeta bir geçim şekline, biçimine dönüşüyor. Lütfen bunlara para vermeyin. Eğer ki yardım yapmak düşüncesindeyseniz ve yardım yapmak gibi bir imkana sahipseniz bizim gibi gerçekten kamu yararına çalışan, devletin vermiş olduğu statüye sahip kurumlara yardım yapın. Çünkü bu tür dernekler araştırıyor, soruyor ve gerçekten muhtaç olan insanlara sizim bu yardımınızı aktarmaya çalışıyor. Kurbanınız, adaklarınız, yardımınız ve zekatını ve fitrelerini biz bu hizmetin gerektirmiş olduğu en ince hassasiyetlere de dikkat ederek, yerine getiriyoruz. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Tam 50 yıldır bu dernek bu hizmeti yürütmektedir. Bugüne kadar herhangi bir yanlışı olmuş olsaydı çoktan iflas eder giderdi. Allah’a çok şükür nefsimizin esiri olmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bu hizmeti yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dışarıdan insanların sizin iyi niyetinizi, inancınızın gerektirdiği o güzel hassasiyetleri su istimal etmelerine imkan vermeyin" diyen Karamustafaoğlu, istismarın çok fazla olduğunu söyleyerek, "Bizim bile bu kadar dikkatli olmamıza rağmen bizi bile yanıltan insanlar olabiliyor. Lütfen yapmayın. Çünkü alışkanlık haline getiriyorlar. Çocuklarını meydana sürüyorlar. Çocuklar alışıyor. Ben bir kadına ’çocuğunu dilendirme ne olur, getir ona iş bulalım’ deyince, bana ’senin bulacağın iş anca asgari ücret. Benim çocuğum bana günde 500 TL getiriyor’ diyor. Şimdi bu saplantıda olan bu insanlara siz yardım ettiğinizi düşünüyorsunuz. Allah rızası için talep ediyorlar, sizde o inançla yardım ediyorsunuz ama inanın yardım etmiş olmuyorsunuz. Böyle bir sektörün oluşumuna sebep oluyorsunuz ve yaptığınız yardımda eminim ki Allah rızasına ulaşan bir yardım olmaktan çıkıyor. Bu işi alışkanlık haline getirmişler. Aile boyu bu işi yapıyorlar. Değişik kılıklara ve biçimlere giriyorlar. Kimisi bünyesinin sağlam olmasına rağmen bastonla yürüyerek gidiyor. Biz şahit oluyoruz. Bastonla yürüyen şahıs parayı aldıktan sonra bastonu koltuğunun altına alıyor ve yürüyerek gidiyor. Bunu ailecek yapıyorlar. Dilencilik yapan bir kadının gözünün morarmış olduğunu gördüm. ‘Hayrola ne oldu?’ dedim. ‘Kocam benden araba istedi de alamadım. Onun için dövdü beni’ dedi. Şimdi siz dilenen bu insana yardım ettiğinizi düşünüyorsunuz. İnandığını ve gerçekten muhtaç olduğunu düşündüğünüz insanlar varsa bize yönlendirin. Biz onun ihtiyacını karşılayalım. Ancak ihtiyaç sahibi olduğu ile ilgili araştırmamızı yaptıktan sonra ve o kanaatin sahibi olduktan sonra biz onu dilenmekten kurtarırız. Hatta çevrenizde bildiğiniz yakınınız olsun, uzağınız olsun önemli değil gerçekten fakir bir durumdaysa ailenin geliri asgari ücretin 3’te 1’inden düşükse bu aileyi bize yönlendirin. Biz o aileyi himayemize alırız. Bugüne dek binlerce aileye yardım ettik. Bu derneğin halen 27 yılı dolduran ve himayemizde bulunan aileler var. Bu ailenin ekonomik durumu kendisini ayakları üzerinde tutabilecek noktaya gelinceye kadar biz arkasındayız" diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 30 36
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 21
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 28 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 29 29
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19