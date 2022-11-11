Yaralı Saksağan Tedavi Edilecek

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yol kenarında duyarlı vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan saksağan kuşu, tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken saksağan ekiplerce teslim alındıktan sonra Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı saksağan sağlığına kavuşunca yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.