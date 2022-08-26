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Yaralı Şahine Yardım Eli
Kayseri’nin İncesu ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
KAYSERİ 26.08.2022, 10:02
Kayseri’nin İncesu ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Vatandaş tarafından evinin bahçesinde kanadı kırık şekilde bulunan şahin, tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uçma güçlüğü çeken şahin, teslim alındıktan sonra Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi.
Yaralı şahin sağlığına kavuşunca yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.
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