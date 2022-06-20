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Yaralı leylek ve yavru kerkenez emin ellerde

Kayseri’de vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek ve yavru kerkenez, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAYSERİ 20.06.2022, 10:32
Yaralı leylek ve yavru kerkenez emin ellerde

Kayseri’de vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek ve yavru kerkenez, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesinde duyarlı bir vatandaş tarafından evinin bahçesinde bakıma muhtaç şekilde bulunan yavru kerkenez ile Germir Mahallesinde yol kenarında yaralı şekilde bulunan leylek kuşu, tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uçma güçlüğü çeken leylek ve bakıma muhtaç kerkenez, ekiplerce teslim alındıktan sonra Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi.

Kuşlar sağlıklarına kavuştuktan sonra bulundukları ortamda doğaya yeniden salınacak.

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