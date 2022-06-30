Son Dakika
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor. Yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-
Yaralı kuşlara yardım eli
Kayseri’de yaralı halde bulunan atmaca ve yavru kerkenez kuşları, tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
KAYSERİ 30.06.2022, 09:35
Kayseri’de yaralı halde bulunan atmaca ve yavru kerkenez kuşları, tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Develi ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından boş arazide yaralı şekilde bulunan atmaca ile Kocasinan ilçesinde kanadından yaralı yavru kerkenez kuşları, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bakıma muhtaç yaralı kuşlar Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.
Kuşların tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı bildirildi.