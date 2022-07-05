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Yaralı kuşlar tedavi ediliyor

Kayseri’de bulunan yaralı kuşlar, gerekli bakım ve rehabilitasyonları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAYSERİ 05.07.2022, 09:27
Yaralı kuşlar tedavi ediliyor

Kayseri’de bulunan yaralı kuşlar, gerekli bakım ve rehabilitasyonları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Develi ilçesi Orman İşletme personelleri tarafından bakıma muhtaç şekilde bulunan baykuş ve Talas ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yaralı gökdoğan, gerekli bakım ve rehabilitasyonları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Harikalar Diyarı veteriner hekimlerine teslim edildi.

Kuşların tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı bildirildi.

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