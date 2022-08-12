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Yaralı kartallara yardım eli

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartallar, tedavi altına alındı.

KAYSERİ 12.08.2022, 09:24
Yaralı kartallara yardım eli

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartallar, tedavi altına alındı.

Bulunan yaralı kartallar, Pınarbaşı Avcılar ve Atıcılar Derneğine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim edilmek için verildi. Milli park ekipleri tarafından teslim alınan 3 adet yaralı kartal, Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.

Yaralı kartallar, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarında doğaya bırakılacak.

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