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Yaralı kartala Bünyan Belediyesi sahip çıktı
Bünyan’da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartala belediye personeli sahip çıktı.
KAYSERİ 18.02.2022, 16:54
Bünyan’da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartala belediye personeli sahip çıktı.
Bünyan’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kartala, Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri sahip çıktı. Yaralı kartal ekiplerin müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Kartalın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.