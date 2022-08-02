Yaralı halde bulunan ’Kocagöz’ tedavi ediliyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan Kocagöz kuşu tedavi edilmek üzere Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde uçma güçlüğü çeken yaralı Kocagöz kuşu, bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunarak Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ekiplerce teslim alınan Kocagöz kuşu Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekimler tarafından gerekli tedavi ve bakımını yapılmak üzere teslim edildi.

Yaralı kuş gerekli tedavi ve bakımın yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.