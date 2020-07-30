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Yaralı bulunan yalıçapkınının tedavisine başlandı

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİ'NDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN BULUNAN VE UÇMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN YALIÇAPKINI KUŞU, TEDAVİ ETTİRİLMEK ÜZERE KAYSERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

KAYSERİ 30.07.2020, 09:05
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Yaralı bulunan yalıçapkınının tedavisine başlandı

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde bir vatandaş tarafından bulunan ve uçma güçlüğü çeken yalıçapkını kuşu, tedavi ettirilmek üzere Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Altınoluk mevkiinde bulunan ve kanadından yaralı olduğu anlaşılan yalıçapkını, tedavi ettirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi. Yalıçapkının gerekli bakım ve tedavisinin ardından tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği ve doğaya salınacağı öğrenildi.

Tüm dünyada yayılış gösteren yalıçapkınları göçmen bir kuş türü değildir ve en çok tatlı su kenarlarında, lagünlerde ve deniz kıyılarında rastlanır. Havada asılı kalma özelliği sayesinde avını su üzerinde takip ederek suya dik dalış yapar ve su içerisinde avını ortalama 1.3 saniye gibi çok kısa bir sürede yakalar. Menüsünde genellikle balıklar ve omurgasız canlılar bulunur. Minik balıkları kılçıklarının takılmaması için baş taraflarından yutmaya başlayan yalıçapkınları balığı yavrularına verecekse kuyruk tarafından tutarak yavrularına ikram eder. Bir rivayete göre yalıda oturan kadınlar kuşun havada asılı kaldığını görünce ’bu çapkın bizi gözetliyor’ şeklinde ifadeler kullanmış ve zaman içerisinde kuşun ismi de yalıçapkını olarak anılmaya başlamıştır.

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