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Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
KAYSERİ’DE YARALI BULUNAN ŞAHİN, TEDAVİSİ YAPILMASI İÇİN GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ.
KAYSERİ 18.09.2020, 14:57
Kayseri’de yaralı bulunan şahin, tedavisi yapılması için görevlilere teslim edildi.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Avcılar Derneği tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavisi yapılması için Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Saçma ile yaralandığı belirlenen şahin, tedavisinin yapılması için hayvanat bahçesindeki veterinerlere teslim edildi. Yaralı şahin tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal hayata bırakılacak.
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