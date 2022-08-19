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Yaralı balıkçıl kuşuna yardım eli

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaş tarafından ayakları ipe dolaşmış ve yaralı şekilde bulunan gece balıkçıl kuşu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAYSERİ 19.08.2022, 09:26
Yaralı balıkçıl kuşuna yardım eli

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaş tarafından ayakları ipe dolaşmış ve yaralı şekilde bulunan gece balıkçıl kuşu gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ayakları ipe dolaşmış ve yaralı olarak bulunan gece balıkçıl kuşu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, gerekli tedavilerin ve bakımının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime teslim edildi.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

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