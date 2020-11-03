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Yaralanan sürücüyü kurtardılar, üşümesin diye üzerini montla örttüler
KAYSERİ’DE DÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, VATANDAŞLAR YARALANAN SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNİ ÖRTEREK SAĞLIK EKİPLERİNİ BEKLEDİ.
KAYSERİ 03.11.2020, 10:42
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Kayseri’de dün meydana gelen trafik kazasında, vatandaşlar yaralanan sürücünün üzerini örterek sağlık ekiplerini bekledi.
Erciyes Dağı, Tekir Yaylası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 38 ABZ 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje düştü. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşarak araçtan indirdi ve yola yatırarak montlarını yaralı sürücünün üşümemesi için üzerine örttüler.
Vatandaşlar, 112 ekipleri gelene kadar yaralının başında bekledi. Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında ambulansa alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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