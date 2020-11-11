Yangında evi kül olan adam yetkililerden yardım istedi

Kayseri’de meydana gelen yangından sonra evi kullanılamaz hale gelen adam, yetkililerden yardım istedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Bulvarı üzerindeki ikamet eden Ömer Sığırcı’nın evinde geçtiğimiz günlerde gece elektrik kontağından çıkan yangın çıktı. Meydana gelen yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini ve masrafının çok olduğunu söyleyen Ömer Sığırcı, yetkililerden kendisine yardım etmesini istedi.

Yangından sonra evde kalamadıklarını ve bu haldeyken çocuklarını da getiremediğini söyleyen Ömer Sığırcı, “Geçen hafta Perşembe günü evde kimse yoktu. Bende 11-12 arası annelere gittim. Saat 2 buçuk civarı telefonum çalmaya başladı. Telefonu açtığımda Ömer Abi koş evin yanıyor dediler. Bende hızla eve geldim. İtfaiye, polis ve olay yeri inceleme geldi. Yangın söndürüldü ama ben neye uğradığımı şaşırdım. Ben 2 gün burada kalabiliyorsam, 2 günde annemlerde kalıyorum. Ben çocuklarımı buraya sokamam burası bu haldeyken. Ben Belediye’den yardım bekliyorum. Ben bu evi tek başıma ayağa kaldıramam. Bana yapılan yardım sadece3 bin TL, başka da yardım yapılmadı. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Olay yeri inceleme elindeki cihazla baktığında yangının oturma odasındaki fişten çıktığını tespit etti. Kanepe de fişe yakın olduğundan dolayı yangın gerçekleşmiş. O fiş zaten biraz sıkıntılı idi. Fişi taktığımızda bazen evde elektrik sigortaları atıyordu. Ben Belediye’den yardım bekliyorum” dedi.