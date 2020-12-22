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Yangın ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Sokakları didik didik arayan ekipler, yangına rastlamadı.
KAYSERİ 22.12.2020, 15:25
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Sokakları didik didik arayan ekipler, yangına rastlamadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktığı ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri, mahallenin sokaklarını didik aradı. Bir süre aramaya devam eden ekipler, yangına rastlamadı.Yapılan ihbarın asılsız olduğu öğrenilirken, ekipler de normale döndü.
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