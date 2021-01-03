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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Kayseri’de yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.
KAYSERİ 03.01.2021, 19:16
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Kayseri’de yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Adem Ş.’den (66) bir süre haber alamayan komşusu kendisinde bulunan anahtarla ikamete girdi. Eve girdiğinde Adem Ş.’yi hareketsiz gören komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Adem Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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