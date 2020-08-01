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Yalçın: "Kurban Bayramı belediyelerin hizmet bayramıdır"

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, KURBAN BAYRAMI'NIN BELEDİYELERİN HİZMET BAYRAMI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "BELEDİYELERDE HİZMET EKSİKLİĞİ OLMAZ" DEDİ.

KAYSERİ 01.08.2020, 10:04
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Yalçın: "Kurban Bayramı belediyelerin hizmet bayramıdır"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı’nın belediyelerin hizmet bayramı olduğunu söyleyerek, "Belediyelerde hizmet eksikliği olmaz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak Kurban Bayramına hazır olduklarını söyleyerek, "Korona virüs dolayısıyla istediğimiz gibi bir bayramlaşma olmuyor. Kurban Bayramı belediyenin hizmet bayramıdır. Belediyelerde hizmet eksikliği olmaz. Bayram hazırlıklarımız iyiydi. Bayram sürecinde bilhassa temizlik ve gıda denetim ekibimiz 7/24 çalışıyorlar. Hazırlıklarımız arasında geri dönüşüm ve çöple alakalı ekiplerimizin çalışacağı ve görev yapacağı yerleri belli ettik. Onlar görevlerindeler. Ondan önce kurban satış yerlerini hazırlamıştık. Çok güzel oldu. Kurban pazarımız Reşadiye de, 4 tane de kurban kesim yerimiz var. Kayseri’nin en kalabalık mahallesi Mevlana Mahallesidir. Bizde semt pazarlarında kurban kesim yerlerini hazırlamış olduk. İnşallah sağlıklı ve sorunsuz bir bayram bekliyoruz. Şimdiye kadar bir sorun olmadı, şimdiden sonra da olacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Talas’ta her mahalle kendi değerini tanıtacak

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren Yalçın, mahallelerin kendi değerlerini tanıtmaları için Talas Tanıtım Günleri düzenleyeceklerini söyleyerek, "7 tane parkımız 1 ay sonra teslim edilir. Bu 17 parkı birbirine bağlayan 2 kilometrelik yürüyüş yolu yapıyoruz. Çocuklarımız üstü açık otobüsümüzde geziyorlar. Pandemi döneminde onlara kitap hediye ettik. O kitapları okuyanları şimdi geziyle ödüllendiriyoruz. Kırsaldaki çalışmalarımızda iyi gidiyor. 22 tane mahallemiz var. Her mahalle kendine ait reyonda mahallesini tanıtacak Talas Tanıtım Günleri yapacağız. Talas Tanıtım Günlerinde her mahalle kendi kültürünü, yemeklerini ve kendilerini öne çıkaran değerleri ile orada tanıtmış olacak. Böyle bir tanıtım ve festival yapmış olacağız. Eylülün ilk haftasında başlayacak. Ali Dağı’nın yanına paraşüt iniş alanı büyüklüğünde yeşil alan daha yaptık. Orada yapmayı düşünüyoruz. Her mahallemize bir stant ayıracağız, o stantta herkes kendi hemşerilerine tanıtmış olacak. Mahallenin değerlerine gündeme getireceğiz" dedi.

Korona virüs sürecinde ilk harekete geçen belediyelerden biri olduklarını dile getiren Başkan Mustafa Yalçın, "Çok sayıda maske, hijyenik malzeme de, karantina yurdunda ve evlerde hizmet ettik. Ayrıca Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan vefa sosyal destek grupları bizim sırtımızdan geçti. Çok iyi bir süreç atlattık. Tam bitmiş olmamakla beraber hayat devam ediyor. Belediyenin işi vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için yapılması gereken hizmetlerdir. Mart’ta yaptığım toplantıda Eylüle kadar hiçbir şey yapmayacağımızı söylemiştim. ‘Sadece vatandaşımızın canını kurtaralım, bu bize yeter’ demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi başladık. Parklarımız bir taraftan jandarmanın kullandığı yeri İçişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığından aldık. Bugünlerde protokol imzalayıp Millet Bahçesi yapmak adına temel atmaya başlayacağız. Daha önceki Zincidere Göledi ama en önemlisi arefeden bir gün önce projesinin bir kez daha gözden geçirdiğimiz Ali Dağı Teleferik Projesi ve Ali Dağı sosyal tesisleri şimdi hızla bir tempo aldı. 2020’de tamamlanacak projelerimiz park projeleriydi. Bunları da tamamlayacağız ama sanıyorum biraz gecikmeli olacak. Pandemi herkes gibi bizi de geciktirdi. Bu süreçte planlarımızı ve projelerimizi detayları ile beraber yeniden gözden geçirme fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.

Talaslıların ve Kayserililerin bayramını tebrik eden Yalçın, "Kurban Bayramı Müslümanlar açısından önemli bir bayramdır. Bir ruh şölenidir, birliktelik şölenidir. Yüreğin yürekle buluşmasıdır. Yardımlaşma ve bayramlaşma bu anlama gelir. Bu şölenin nice yıllarda sağlıkla devam etmesini temenni ediyorum. Kurbanlara Allah’a giden bizim için vesiledir. Kurbanların etleri ve kanları Allah’a değil, onu paylaşmanın sevabı Allah’a ulaşacak. Talaslılarımızın, Kayserililerimizin ve cümle İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm insanlık alemine barış diliyorum, sağlık diliyorum" diye konuştu.

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