Yalçın Koşukavak ilk maçına çıkacak

Hes Kablo Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yarın ilk maçına Denizlispor karşısında çıkacak.

Süper Lig’de yarın sahasında rakibi Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından kümede kalma yarışında ağır yara alan Kayserispor, yarın Hamza Hamzaoğlu’nun yerine bu sezonki 6’inci teknik adam olarak göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk sınavda Yukatel Denizlispor karşısında çıkacak.

49 yaşındaki teknik adam Yalçın Koşukavak eski takımına karşı sahadan galibiyetle başlamak istiyor.