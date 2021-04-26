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Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor’da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı.

KAYSERİ 26.04.2021, 20:05
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Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor’da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor’da teknik direktör Yalçın Koşukavak işe koyuldu. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Yalçın Koşukavak, sarı kırmızılı futbolcular ile ilk idmanını gerçekleştirdi.

Çarşamba günü Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Denizlispor maçında takımındaki yerini alıp eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek olan Yalçın Koşukavak, sarı kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.
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