Yalçın adaylığını açıkladı

Kayseri OSB’nin yapılacak genel kurulunda adaylığını açıklayan Mehmet Yalçın, "Bugüne kadar yapılanın daha iyisini yapmak için Kayseri OSB sanayicisinin oylarına talip olduk" dedi.

Basın toplantısı düzenleyen iş adamı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB’nin yapılacak genel kurulunda başkanlığını açıklamadı. Burada konuşan Yalçın, "Kayseri OSB, adı ticaretle ve sanayi ile özdeşleşmiş şehrimizin can damarlarından biridir. Bir çoğu Türkiye’ye mâl olmuş 1200’e yakın işletme ve 60 bine yakın çalışan nüfusu ile Kayseri OSB adeta orta ölçekli şehir büyüklüğünde bir merkezdir. Kayseri OSB, kurulduğu günden bu güne kadar, bir çok yönetim tarafından idare edilmiş ve çok büyük gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin hızının daha da artması, sanayicilerimizin beklentilerinin karşılanması, sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması büyük önem arz etmektedir. İşte bizler, daha iyisini yapabilmek, herkesi kucaklayabilmek, her zaman OSB sanayicisi ile birlikte olmak, teknoloji çağının gereklerini Kayseri OSB’ye getirebilmek, eksik olanları tamamlamak, yanlışları düzeltmek, bugüne kadar yapılanın daha iyisini yapmak için Kayseri OSB sanayicisinin oylarına talip olduk. Birleştirici, bütünleştirici bir anlayışla Kayseri’ye ve sanayiciye hizmet etmek için adayız. Geçmişteki yapılan hatalardan ders çıkararak, Kayseri OSB’yi Türkiye’nin sayılı OSB’leri arasına sokabilmek için sanayicinin sırtında yük olan bir OSB değil, yük alan bir OSB olabilmek için adayız. Kayseri OSB isminin hatalarla, polemiklerle anılmaktan kurtarılmasına, icraatlarıyla projeleriyle gündeme gelen bir OSB olmasına, deyim yerinde ise fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu sağlayabilmek için de kuşatıcı bir yönetim olmak için adayız. Kendi öz kaynakları ile sanayicisine hizmet eden, kredi borçlarından kurtulmuş, borçlanmayan bir OSB hedefi için adayız. İlk kurulduğu yıllarda olduğu gibi üyelerinden aidat almayan bir OSB olabilmek için adayız. Hesabını kitabını bilen, geçmişte yapılmış ve gelecekte de yapılacak olan işlere ilişkin alacakları ve borçları karşılaştırarak, sanayici aleyhine oluşmuş her işlemi sorgulayabilen bir yönetim olmak için adayız. Kimseyi ötekileştirmeyen, siyasi görüşüne, kimliğine, yaptığı işe göre değil, herkesi eşit şekilde kucaklayan farklı bir yönetim olmak için adayı" ifadelerini kullandı.

"Bizim yönetimimizde hesap verebilen şeffaf yönetim anlayışı hakim olacaktır" diyen Yalçın, "Kayseri OSB sanayicisinin teveccühü ile göreve geldiğimizde ki buna inanıyor ve sanayicimizin ferasetine güveniyoruz- neler yapmayı hedeflediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ana yönetim tarzımız istişareye önem veren bir anlayışla ilerlemek olacaktır. Sanayicimiz hep el üstünde olacak, OSB’nin kapısı her daim onlara açık olacak, görüşleri her platformda alınacak, talepleri mevzuat çerçevesinde ve bütçe uygunluğuna bakılarak zaman kaybetmeksizin yerine getirilecektir. Yönetim kurulumuz denetim kurulu ile ortak şekilde toplanacak, kararlar çoğulcu demokrasi ile alınacak, çoğunluğun kabul görmediği hiçbir iş için sanayicinin tek kuruşu harcanmayacaktır. Bizim yönetimimizde hesap verebilen şeffaf yönetim anlayışı hakim olacaktır. Ben en iyisini bilirim, en iyi ben düşünürüm denilmeyecek, Kayseri OSB’nin temellerini atan ve emekleri büyük olan ak saçlı akil iş insanlarından oluşan istişare kurullarımızın görüşlerine başvurulacaktır. Projeler danışılacak, örnekleri nerede varsa incelenecek, daha iyisinin Kayseri sanayicisinin hizmetine sunulması için çalışılacak, asla biz yaptık oldu denilmeyecektir" diye konuştu.

"İsrafa yol açan, sanayicinin talebi olmayan veya sanayicimizin hiçbir işine yaramayan iş ve işlemlerden vazgeçilecektir"

Yalçın, "Kayseri OSB’nin genişleme alanlarına sahip olabilmesi, daha çok sanayicimize arsa tahsisi yapılarak yatırıma teşvik edilebilmesi, altyapı ve enerji gibi başlıklarda maliyetlerin düşürülmesi için çalışılacaktır. Başta arsa temini olmak üzere, yatırım teşviklerinden hızlı bir şekilde yararlanılması amacıyla Kayserimizin ileri gelenleri ile birlikte hareket edilecektir. Sorunların çözümü için kapı kapı dolaşılmaktan bıkılmayacak, daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha fazla ihracat için durmaksızın çalışılacaktır. Kayseri OSB’de aynı veya benzer alanlarda faaliyet gösteren üyelerimizle istişare toplantıları yaparak, sorunları sektörel olarak tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için adımlar atılacaktır. Üyelerimize hali hazırda sunulan tüm alt yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak, sahada yaşanan sorunlar en kısa sürede çözülecektir. Kayseri OSB’nin görev alanını dışında olan konulara ilişkin de başta belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm odaklı çalışmalarda bulunulacaktır. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimin Demokratik bir ortamda geçeceğinden şüphemiz yoktur. Bu seçimde adaylığını açıklayan veya açıklayacak olan tüm sanayici dostlarımıza başarılar diliyoruz. Bu seçimin sonucu ne olursa olsun kazananın Kayseri sanayicisi olacağına inancımız sonsuzdur. Kayseri OSB’nin 24 Haziran’da yapılacak olan seçimli genel kurulunda aday olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha paylaşmak istiyorum" dedi.