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Yahyalıspor’un yeni başkanı Ali Bal oldu
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor’un yeni başkanı Ali Bal oldu.
KAYSERİ 19.07.2022, 09:21
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Yahyalıspor’un yeni başkanı Ali Bal oldu.
Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) başarılı olamayarak küme düşen, sonrasında yönetim kurulunun istifa ettiği Yahyalıspor’da yeni başkan belli oldu. Genç iş adamı Ali Bal, kulübün yeni başkanı oldu. 27 yaşındaki genç Başkan Ali Bal, yeşil beyazlı takımı başarıya taşımak adına çaba sarf edeceklerini söyledi.
Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Ali Bal, Yahyalıspor’un ilçeye yaraşır bir futbol oynayacağını ifade etti.