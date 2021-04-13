banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?

Yahyalıspor’dan TFF’ye tepki: "TFF yanlıştan dönmeli"

Kayseri Yahyalıspor, BAL ile ilgili karar açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

KAYSERİ 13.04.2021, 10:22
1
Yahyalıspor’dan TFF’ye tepki: "TFF yanlıştan dönmeli"

Kayseri Yahyalıspor, BAL ile ilgili karar açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi.

Yahyalıspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Federasyon bir an önce bu yanlıştan dönmeli. Yahyalıspor olarak lig tarihlerinin açıklanması ile çalışmalarımıza başlayarak sezon öncesi hazırlık kampı ve hazırlık maçları yapıp maddi manevi bir yükün altına girip hazırlanmaya devam ettik. Cuma günü akşam saatlerinde açıklanan karar bizleri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" denildi.

Yahyalıspor’un açıklamasında "Futbolcularımız ve Yahyalıspor yönetimi olarak Türk futbolu için tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik. Türkiye Futbol Federasyonunun verdiği günlük kararlar futbolun paydaşlarını maalesef zor durumda bırakmaktadır. Daha önce 17-18 Nisan olarak açıklanan tarihlere göre tüm takımlar maddi ve manevi yükün altına girip emek vermiştir. Liglerin başlamasına 1 hafta kala alınan bu karar bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı bu saçma ve yanlış karardan biran önce dönmesini bekliyoruz" cümleleri kuruldu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
açık