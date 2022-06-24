Yahyalı’da Yerköy Cami Temeli Atıldı

Yahyalı’nın Yerköy Mahallesi’ne belediye ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Köse tarafından yaptırılacak olan caminin temeli törenle atıldı.

Açılış törenine Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende selamlama konuşması yapan hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Köse; “Bugün güzel ibadet ile buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Rabbime birlerce kez şükür ediyorum, bizleri hayır işlerinde kullandığı için. Ben bu köyde doğdum. Yapacağımız hayırlarımızı, sosyal faaliyetlerimizi doğduğumuz topraklardan başlayarak yapmayı kendimize görev kabul ettik. İnşallah ibadetimiz ile kendimizi ayağa kaldıralım. Gençlerimizi ayağa kaldıralım. Bu ülke için, bu millet için yararlı olalım, bu konuda insanlara rol model olalım" ifadelerini kullandı.

Törende hayırsever iş adamına teşekkür eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise; “Bereketli bir Cuma gününde, yağmur altında, camimizin temelini atıyoruz. İlçemize emekleri geçen büyüklerimiz bugün buradalar. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Arsa olmazsa cami yapmamız mümkün değildi. Bu konuda bize destek olan İlçe Kaymakamımıza ve hayırseverimize ilçemiz ve mahallemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Buraya güzel bir cami yapılacak ama buranın bir külliye gibi olması içinde bazı çalışmalarımız olacak. İnşallah buraya bir şadırvan ve lojmanının da olmasını arzu ediyoruz. Rabbim camimizin en kısa zamanda kurdelesini kesmeyi ve içerisinden de namaz kılmayı bizlere nasip etsin. Biz Yerköy’ü, Yerköylüler de bizi seviyor. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca da konuşmasında; "Caminin yapılması için yoğun çaba harcayan belediye başkanımıza, mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Caminin yapılacağı arsanın tahsisi konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Camiler bizim olmazsa olmazımız. Camiler ve okullar bayrağımızın dalgalandığı yerlerdi. Buraların devletimizin gücünü gösterdiği için iyi yapılar olması gerekiyor. Biri dini, biri ilmi temsil ediyor. Camimizin mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hep birlikte dua edilerek, kurban kesildi. Tören temele ilk harcın konulmasıyla sonra erdi.