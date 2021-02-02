Yahyalı’da yapılacak 2021 yılı projeleri masaya yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’da 2020’de yapılanları değerlendirmeyi ve 2021’de de yapılacaklarla ilgili istişarede bulunmak amacıyla Yahyalı Belediyesi’ni ziyaret etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Belediye Personeli tarafından karşılanan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Belediye Meclis Üyelerinin de katılımlarıyla 2021 yılı planlama toplantısı düzenledi.

Toplantı da Başkan Esat Öztürk, 2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılması istenilen projeleri slaytlar eşliğinde anlattı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkanı Büyükkılıç; “ Yahyalı’da olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kendi evimize gelir gibi geldiğimiz bir ilçedeyiz. Başkanımızın hem Kayseri’deki deneyimi hem de gönüllere yer etmek adına gösterdiği çalışmalar, Gönül Belediyeciliği’ nin en güzel örneklerinde birisini görmemize vesile oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi el ele vererek çalışmalara devam ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin beklentilerine cevap verecek, onların konforunu artırarak, manevi iklimini artıracak ve gençlerimizin sahiplenme duygularını artıracak projelere imza atmak bizim görevimiz. Bizi buraya seçen hemşehrilerimiz, bizlerin çalışması, koşması, Sayın Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşları olarak, Sayın Devlet Bahçeli ile dayanışmayı da sürdürerek halkımızın yanında yer alacak gayretler içinde olarak onların yanında olmamızı ve gönüllerinde yer etmemizi bekliyor. Projeler çoktur ama hayata geçirilecek ve makul olması gerekmektedir. Bizde başkanımızla 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir destekli yapılacak projelerin tespitini yapıyoruz. İnşallah tespitleri yaptıktan sonra gündemimize alıp ihalelerini yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben başkanımıza, personellerine ve onları yüreklendiren meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Toplantı sonrası Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Yahyalı El Halısı hediye etti.