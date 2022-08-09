Yahyalı’da yamaç paraşütü deneme uçuşu gerçekleştirildi

Kapuzbaşı Şelaleleri ile ünlü Yahyalı ilçesinde yamaç paraşütü deneme uçuşlarının ilkini ilçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalelerinin bulunduğu Yahyalı ilçesinde yamaç paraşütü için fizibilite çalışmaları başladı. Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, deneme uçuşları çerçevesinde Aslantepe’den yamaç paraşütü ile havalandı. Kaymakam Eyyüpkoca, Derebağ mahallesini de havadan inceledi. Yaklaşık yarım saat süren uçuş, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca yaptığı açıklamada, "Bulutların üstünden bir başka güzel görünüyorsun Yahyalı. Valimiz Gökmen Çiçek’in Kayseri’yi turizm üssü yapma hedefi doğrultusunda Yahyalı’da yamaç paraşütü için fizibilite çalışmaları başladı.Deneme uçuşları başarıyla gerçekleştirildi" dedi