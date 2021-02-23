Yahyalı’da yaban keçileri görüntülendi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaban keçisi sürüsü kameralara takıldı.

Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesinde olan yaban keçisi sürüsü Kayseri’nin Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Aladağlar Milli Parkı’nda kameralara takıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede yiyecek bulmak için alçak kesimlere kadar inen 10’a yakın yaban keçisi bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.