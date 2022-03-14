Yahyalı’da Tıp Bayramı kutlandı

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı belediye Başkanı Esat Öztürk, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek tıp bayramını kutladı.

Öğle saatlerinde Yahyalı Devlet Hastanesi’ne giderek hastane çalışanlarını ziyaret eden Kaymakam Eyyüpkoca ve Başkan Esat Öztürk’e İlçe Jandarma Komutanı Musa Yılmaz ile AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu eşlik etti. Tüm sağlık çalışanları adına Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir’e çiçek hediye eden Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, burada yaptığı konuşmada; “Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Sağlıklı bir toplum, hiç kimsenin vazgeçemediği temel haklardan biridir. Etkili bir tıp sistemi sağlıklı bir toplumun temel niteliğidir. Önce insan anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin en iyi hizmeti hak ettiğini düşünüyorum. Bunun neferleri sizlersiniz. Son yıllarda yaşanan pandemi sürecinde hayatlarını hayat kurtarmaya vakfeden, zaman ve mekân belirtmeden mesai mefhumu gözetmeden, bizlerin daha sağlıklı daha mutlu bir hayat sürdürmemize vesilen olan sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Tıp Bayramınızı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında; “Tıp Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin moralinizi bozan her şey bizimde moralimizi bozar. Biz maddi manevi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Yeni açılan güzel bir hastanede görev yapıyorsunuz. Allah devletimize zeval vermesin. Buradan sizlere iki müjde vermek istiyorum. Birincisi başhekimimizin de talep ettiği hobi bahçesi için yer ayarlaması yaptık. İnşallah bahçesi olmayan çalışanlarımız burayı kullanabilecekler. İkincisi ise hastanemizdeki diyaliz ünitesinin yeri konusunda sıkıntılar ve şikâyetler vardı. Hayırsever desteği ile bunu da çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.