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Yahyalı’da covid-19 denetimleri yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın ülke çapında başlattığı “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” kapsamında Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde covid-19 denetimleri yapıldı.

KAYSERİ 04.03.2021, 15:18
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Yahyalı’da covid-19 denetimleri yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın ülke çapında başlattığı “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” kapsamında Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde covid-19 denetimleri yapıldı.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’in koordinesinde yapılan denetimlere Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan amirler, STK temsilcileri ve kolluk kuvvetleri katıldı. Denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uymadığı ayrıca iş yerleri ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere riayet edilip edilmediği denetlendi. Tedbirlere uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine gerekli ikazlar yapıldı.

Denetimler sırasında koronavirüs salgınının ilçedeki son durumu hakkında açıklamalar yapan Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan, “ Maalesef covid-19 risk haritasında kırmızıyla gösterilen çok yüksek riskli iller arasına girmemize bir adım kaldı. Bu gidişatı biran önce tersine çevirmeliyiz. Yoksa eski yasaklara geri dönmek zorundayız. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” diye belirtti.

Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, “ Dün yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında sayın Kaymakamımızın öncülüğünde “Dinamik Denetimler” yapmak üzere sahadayız. Oluşturulan 5 ekiple ilçede koronavirüs denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız temizlik, maske ve mesafe konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Ben kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz risk haritasında çok yüksek riskli iller grubuna yakın olduğumuz konusunda uyarılar yapılar. Bizde bugün hemşehrilerimizle bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Çok yüksek riskli grubuna yakınız. Ama biz bunu değiştirmek az riskli iller arasına girmek istiyoruz. Yani Covid 19 Risk Haritasında kırmızı renkle değil mavi renkle gösterilmek istiyoruz. Biz bunun için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızda bunun için alınan tedbirlere riayet etsinler. 1 yıldır çok sıkıntılar yaşadık. İşyerlerimizi kapatmak zorunda kaldık. Bu olumsuzluklardan ders alacağımız kanaatindeyim. Biz ilçe olarak, il olarak, ülke olarak mavi renge dönüşmek istiyoruz” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında, “ Sayın Valimiz başkanlığından dün İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı. İlimiz ve ilçelerimizde “Dinamik Denetimler” başlatıldı. Yahyalı’da son 1 aydır hasta sayısında sakin bir tablo vardı ama birkaç gün içinde inanılmaz artışlar oldu. Bu konuda azami gayret göstermeliyiz. İllerimiz, mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak 4 grupta toplandı. Şuan il olarak yüksek riskli olan turuncu grupta yer alıyoruz. Ama virüs artış hızı böyle devam ederse çok yüksek riskli olan kırmızı gruba geçeceğiz. Ve bunun sonucunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacağız. Lütfen temizlik, maske ve mesafe konusunda çok dikkatli olalım. Bugün ilçemizde 5 gruba ayrılarak denetimler yapıyoruz. Arkadaşlarla beraber esnaflarımızı, denetleme ve uyarma, anlamında ziyaretler yapıyoruz. Eski sakin günlerimize dönmek için herkesin gayret göstermesi gerekiyor” İfadelerini kullandı.
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