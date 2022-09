Yahyalı’da ‘1. Elma ve Turizm Festivali’ başlıyor

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 23 Eylül’de ilki yapılacak olan 1. Elma ve Turizm Festivali’ni düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde (KGC) düzenlenen basın toplantısına Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve basın mensupları katıldı. Yahyalı’nın elma diyarı ve elmanın merkezi olduğunu söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “23 Eylül Cuma günü 1.’sini düzenleyeceğimiz Elma ve Turizm Festivali’ne herkesi bekliyoruz. Festival konusunda çok büyük istekler vardı biz de kırmadık ve lüzumu olduğuna inandığımız için inşallah böyle bir şeye imza atmış olacağız. Özellikle söylüyorum, malumunuz elmanın diyarı, elmanın merkezi Kayserimiz, Türkiye sıralamasında ilk 5 içerisinde. Toplam tutar da 3,5 milyon ton elma üretimimiz var Türkiye olarak ama Türkiye’nin yüzde 3,5’luk kısmını biz Yahyalı olarak arz etmiş oluyoruz piyasaya. Şunu söylemeye çalışıyorum, lezzetiyle ve aromasıyla gerçekten Yahyalı Elması kendinden söz ettiren, istenen, arzu edilen hata birçok illerde dahi Yahyalı Elması adı altında pazarlanıyor. Çünkü tüketici özellikle istiyor. Bu noktada iyi bir durumda olduğumuzu çok iyi biliyorum. Yaklaşık 29 bin hektarlık bir alanda biz elmacılık yapıyoruz. 2 tane değerimiz ön planda. Şelaleler diyarıyız ve elma diyarıyız. Dolayısıyla ikisini de birleştirerek 1. Elma ve Turizm Festivali adı altında bir festivali düzenlemiş olacağız. Konserimize büyük katılım bekliyoruz. Sanatçımız Ahmet Şafak bey ve kendi değerimiz olan Tuğba Çimencan sahne alacak. İnşallah o gün konserle beraber bu güzelliğe imza atmış olacağız” dedi.

Yahyalı İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya da Yahyalı’da bulunan turizm değerlerini gün yüzüne çıkaracaklarını söyleyerek, “Yaklaşık 20 gündür Yahyalı’da görev yapıyorum. Bölgeyi tanımaya gayret gösteriyoruz fakat Yahyalı’da yaşadığım her gün yeni bir şeyle karşılaşıyorum ve her gün hayretler içerisinde kaldığımı ifade etmek istiyorum. Yahyalı gerçekten daha fazlası. İlk tayin olduğumda bildiğim bir yerdi. Elmasıyla biliyorum esasında ve halısıyla biliyorum fakat böyle bir potansiyelin varlığını açıkçası bilmiyordum. Kayseri genelinde valimiz Gökmen Çiçek’in başlatmış olduğu bir turizm atağı var. Koramaz Vadisi’yle, Sultan Hanı’yla, İncesu’daki Kervan Sarayı’mızla ve özellikle Soğanlı Vadisi ile şu an ulusal basında çok gündemde. Sayın valimiz de oraya önem veriyor ve şelaleler diyarı diye bildiğimiz Yahyalı’da. Erciyes Kayserimizin gözbebeği fakat Erciyes’in yanında diğer turizm destinasyonları da oluşturma adına sayın valimizin talimatları oldu ve tüm ilçeler şu anda çalışmalarını yapmaktadır. Yahyalı’nın inanılmaz bir turizm potansiyeli var. Dünyanın en büyük 2. şelalesi olan Kapuzbaşı Şelalesi Yahyalı’da bulunmaktadır. Takım Şelalesi ve Güney Şelalesi ile gerçekten bir turizm destinasyonu halindedir. Özellikle konaklama tesisleri ile tabi Kayseri’de yetersiz bir konaklama tesisi var. Yahyalı’da bu anlamda bir açığımız var fakat bunun üzerine çalışmalarımız belediyemizin de yine katkılarıyla olacaktır ve özel sektörü de bu anlamda teşvik edip, davet edeceğiz Kapuzbaşı’na. Kapuzbaşı Şelalesi dışında Saklı Cennet diye ifade edilen Yeşilköy Şelalemiz var. Sayın valimizin talimatıyla bu saklı olan cennet köşelerini gün yüzüne, vatandaşımızın ulaşabileceği noktalara taşımak istiyoruz. Yerli elmamız var Yahyalı Elması diye bildiğimiz. Gerçekten dünyanın en tatlı elması olabilir. Birçok yabancı menşeili elma Yahyalı’da üretilmektedir. Bu yılki beklentimiz 100 bin tonun üzerinde. Çiftçilerimizin de bu noktada çalışmaları devam etmektedir ve mevcut bulunan tarım sahalarını, elma sahalarını da arttıracaklarını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

23 Eylül Cuma günü düzenlenecek olan 1. Elma ve Turizm Festivali çerçevesinde, gün boyu sürecek etkinliklerin ardından ünlü sanatçı Ahmet Şafak ve yerel sanatçı Tuğba Çimencan sahne alacak.